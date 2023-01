"Entweder es sterben alle, oder ..."

14. November 1996, Justizanstalt Graz-Karlau. Drei Schwerverbrecher bringen drei Frauen in ihre Gewalt und drohen, sie in die Luft zu sprengen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Polizeiverhandler Eduard Hamedl verwickelt die Entführer in lange Telefonate, das Drama endet unblutig. Das Ereignis wurde für das Kino verfilmt. Servus TV zeigt am Samstag, 20.15 Uhr, die Free-TV-Premiere von "Taktik" mit Harald Krassnitzer als Bösewicht Steindl.