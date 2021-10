Das Symphonieorchester der Anton Bruckner Privatuniversität hat sich am Dienstag unter der animierenden Anleitung von Manfred Mayrhofer in den Kosmos eines neuen Werks vertieft: der ersten Sinfonie von Helmut Rogl. Es ist ein Werk, das bei der Tradition anknüpft, die musikalische Welt nicht auf den Kopf stellen will, die Leidenschaft für expressive Melodien zu Tage fördert und mit vertrackten Rhythmen und kontrapunktischen Verästelungen spielt. Der gebürtige Ennser bemüht dabei einen großen