"Enterprise": Trauer nach Tod von Nichelle "Uhura" Nichols

Sie war die erste schwarze Frau im US-Fernsehen, die eine Führungsposition verkörperte, und auch die erste, die im TV einen weißen Mann, ihren Kollegen William Shatner alias Captain Kirk, küsste. Am Samstag ist die für ihre Rolle als Lieutenant Nyota Uhura in "Raumschiff Enterprise" berühmt gewordene US-Schauspielerin Nichelle Nichols im Alter von 89 Jahren gestorben.

Geboren wurde Nichols 1932 in einer Vorstadt von Chicago. Schon vor "Star Trek" hatte sie Rollen in Theater und Fernsehen gespielt, einem breiten Publikum wurde sie jedoch erst durch die Science-Fiction-Serie bekannt. Dabei war sie die erste schwarze Frau, die in einer so großen TV-Produktion mitspielte. Eigentlich wollte sie die Brücke der "Enterprise" nach Staffel 1 bereits wieder verlassen, um ihren Traum von einer Broadway-Karriere zu verfolgen. Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. persönlich überredete sie aber dazu weiterzumachen. Auch nachdem die Serie 1969 ihr Ende fand, beschäftigte sich Nichols mit dem Weltall. Der NASA half sie, Minderheiten und Frauen als Astronautinnen zu rekrutieren.

Der ikonische Kuss mit William Shatner

Kollegen zollten online Tribut

Ihre ehemaligen Enterprise-Kollegen würdigten Nichols in den sozialen Netzwerken. William "Kirk" Shatner (91) schrieb auf Twitter: "Es tut mir so leid, von Nichelles Tod zu hören. Sie war eine wunderschöne Frau und spielte eine bewundernswerte Figur, die so viel dazu beigetragen hat, soziale Probleme sowohl hier in den USA als auch auf der ganzen Welt neu zu definieren. Ich sende ihrer Familie meine Liebe und mein Beileid."

Auch George Takei (85) drückte seine Trauer aus: "Ich werde noch mehr über die bahnbrechende, unvergleichliche Nichelle Nichols zu sagen haben", schrieb er, "aber für heute ist mein Herz schwer". Dazu veröffentlichte Takei, der als Steuermann Sulu auf der "Enterprise" berühmt wurde, ein Foto mit Nichols, auf dem beide die Finger zum Vulkanier-Gruß spreizen. "Wir lebten lange und blühten gemeinsam", kommentierte er.