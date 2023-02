Enrico Caruso: Das Stimmwunder aus Neapel

Bild: Library of Congress

In seiner 25-jährigen Karriere sang Enrico Caruso mehr als 80 Opernrollen, nahm mehr als 500 Arien und Lieder auf und absolvierte mehr als 2000 Opernaufritte auf der ganzen Welt.

Als am 25. Februar 1873 Enrico Caruso in einem Arbeiterviertel Neapels das Licht der Welt erblickt, laufen in Wien die Vorbereitungen für die im Mai beginnende Weltausstellung, der Amerikaner Levi Strauss bereitet den Patentantrag für die Jeans vor und die Welt ahnt noch nichts vom bevorstehenden Börsenkrach. Die Familie Caruso ist arm, aber nicht mittellos. Das drittgeborene ihrer sieben Kinder beginnt mit elf Jahren zu arbeiten, besucht auf Drängen der Mutter aber auch eine Schule.