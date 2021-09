Univ.-Prof. Peter Oppelt rät Frauen mit starken Regelschmerzen, zum Arzt zu gehen: "Das muss man nicht hinnehmen. Wenn es sich um Endometriose handelt, kann man durch Hormone oft gute Erfolge erzielen. Manchmal ist eine Operation notwendig." Immerhin zehn Prozent der Frauen sind von der Erkrankung betroffen. Dabei wuchert Gebärmutterschleimhaut und wächst in andere Bereiche wie Eierstöcke, Darm oder Harnröhre.blutet auch die Schleimhaut im Bauchraum und bildet in den Eierstöcken sogenannte Schokoladenzysten. Sie haben ihren Namen von der dunkelbraunen Färbung, die durch oxidiertes Eisen entsteht. Schmerzen können nicht nur im Unterbauch, sondern auch bei Geschlechtsverkehr, Stuhlgang, im Rücken oder an den Beinen auftreten.