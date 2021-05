„Endlich wieder Leute treffen“

Morgen werden es 36 Jahre, dass der ehemalige Viehschlachthof in der Welser Dragonerstraße zur Kulturlocation mutiert ist. Harri Stojka kam (viel zu spät), spielte seine grandiosen Gitarrenriffs und begründete so die Ära des „Alten Schl8hofs“ als Veranstaltungsstandort in der Messestadt.