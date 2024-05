Endlich barrierefrei ins Schlossmuseum

Ein knapp 70 Meter langer, zweieinhalb Meter breiter und hell erleuchteter Stollen führt vom Linzer Tummelplatz in den Schlossberg. Tief drinnen öffnet sich die Tür zum barrierefreien Zutritt des Linzer Schlossmuseums. Ab heute, Freitag, ist der neue Lift ins Foyer des Museum-Südflügels für Besucher geöffnet. Bis Sonntag (2. Juni) sind alle Schloss-Ausstellungen bei freiem Eintritt zu besuchen. Die Aktion soll die Bevölkerung mit dem Lift anfreunden. Montags bleibt der Aufzug künftig wie das Museum geschlossen, von Dienstag bis Sonntag wird er von 10 bis 18 Uhr in Betrieb sein. Pro Fahrt können bis zu 15 Personen transportiert werden.

Es ist Isolde Perndls Abschlussprojekt. Als die kaufmännische Geschäftsführerin der Kultur GmbH des Landes (LKG) das Projekt vom wissenschaftlichen LKG-Chef Alfred Weidinger übernommen hatte, kam Bewegung in die Sache. Zudem habe Perndls Kostenplan von veranschlagten 2,1 Millionen Euro trotz Teuerungen in der Baubranche gehalten.

Die Lift-Eröffnung beendet über Jahre geführte Debatten – und Perndl verlässt mit Ende Juni auf eigenen Wunsch nach vier Jahren die LGK. Wie von den OÖN berichtet, wird sie Geschäftsführerin der Fachhochschule Oberösterreich. Bei der LKG folgt ihr am 1. Juli der von der Caritas Niederösterreich (Region Mostviertel-Ost) kommende Manfred Mandl nach.

Der Lift war ursprünglich vom Grazer Südflügel-Architekten Martin Emmerer mitgedacht worden. Aus Kostengründen wurde die Steighilfe im Kulturhauptstadtjahr Linz09 von Landeshauptmann Josef Pühringer (VP) gekippt. Sein Nachfolger Thomas Stelzer (VP) erklärte die Schloss-Barrierefreiheit zum "Herzensprojekt", das nach einer Idee des anfänglichen Projektleiters Weidinger in Kombination mit einer Rolltreppe verwirklicht werden sollte. Im Februar 2021 zerriss der Linzer Gestaltungsbeirat die Rolltreppen-/Lift-Doppelgleisigkeit in der Luft. Perndl übernahm und konzentrierte sich auf den Lift – obwohl Weidinger am Rolltreppen-Projekt festhalten wollte.

Zunächst sollte die Eröffnung im Herbst 2023 erfolgen. Doch eine gelöste Gesteinsschicht machte zusätzliche Sicherungsarbeiten nötig. Außerdem war man bei der Verlängerung des Liftschachts um sieben Meter auf Römerfunde aus dem 2. Jahrhundert, Gemäuer aus rudolfinischer Zeit (16. Jahrhundert) bis zu Spuren aus dem Dritten Reich gestoßen, die allesamt archäologisch begutachtet werden mussten. Sämtliche Funde sind nun gesäubert und inventarisiert. Und allein die Geschichte des Lift-Baus wäre nun prächtiger Stoff für eine Schau im Schlossmuseum – samt Fahrt.

