Ende April verschwinden US-Serien aus dem Vorabend von ORF 1

Mitte der 1990er Jahre entschied man beim ORF, junges ORF-1-Publikum vom Nachmittag bis in den Vorabend hinein mit Unmengen an US-Sitcomserien zu beglücken. Günstiger könne man in dieser quotentechnischen Todeszone nicht Programm machen, hieß es damals.

Ein Vierteljahrhundert später ist klar, dass das eine krasse Fehleinschätzung war. Junge Seher sind längst zu Streaminganbietern oder Pay-TV-Sendern abgewandert, die nicht gegen ihre Bedürfnisse programmieren. Mit "How I met your Mother", "Young Sheldon" oder "Big Bang Theory" gegensteuern zu wollen, war gelinde gesagt, leicht anachronistisch. Ab 2019 versuchte die damalige Channelmanagerin Lisa Totzauer, den Vorabend (17 bis 19.30 Uhr) mit Eigenproduktionen wieder attraktiv zu machen. Ihre interimistische Nachfolgerin und ORF-Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz hakt nun hier ein. Voraussichtlich ab 28. April wird ab 17.40 Uhr bis zur weiterhin durchgeschalteten Zeit im Bild 1 (ZiB) reines Eigenprogramm gesendet.

"Wir starten mit einer Kurz-ZiB und präsentieren danach ein neues, fröhliches Quiz", sagt Groiss-Horowitz. Danach wird das bewährte, von Sportkommentator Oliver Polzer moderierte "Q1"-Quiz gezeigt. Nach ZiB 1, Wetter und Kurzsport kommt noch einmal ein Zeit-im-Bild-"Magazin".

"Endlich ins Tun kommen"

Groiss-Horowitz über ihre Beweggründe: "Der Programmablauf in ORF 1 war bisher in sich sehr inhomogen. Hier müssen wir endlich ins Tun kommen."

Dafür spricht auch ein Vergleich der Marktanteile im vergangenen Februar: ORF 1 kam auf 13,1 Prozent, ORF 2 lag bei 22,9 Prozent. Tendenz jeweils leicht steigend. "Bei ORF 2 läuft alles wunderbar, da gibt es keine schematische Diskussion", sagt die Medienmanagerin.

Mehr Relevanz soll mit Spezialsendungen in Form von lösungsorientierten Serviceformaten erlangt werden. Geplant ist etwa für nächste Woche ein Magazin zur aktuellen Teuerung bei Treibstoff, Heizöl und Gas.

Ab 25. April nähert sich ORF 1 dem an sich ernsten Thema Blackout mit der eigenproduzierten Serie "Alles finster" mit Harald Windisch, Martina Ebm und Hilde Dalik. Dabei geht es um das Leben in einem fiktiven Dorf, in dem der Strom ausgefallen ist.