"Emotionen sollen gehört werden": Linzer Kunstuni lädt zum Schreien vom Dach

Mit den Ergebnissen dieser Aktion wird dann am 2. Mai der Hauptplatz beschallt. Der Schrei-Aufruf geht von der Studentin Marion Theres Winter aus. "Emotionen sollen gehört werden", ist sie überzeugt, "leider ist es in unserer Gesellschaft nicht erlaubt, im öffentlichen Raum alle Gefühle zuzulassen und zum Ausdruck zu bringen". Daher will sie ihren Mitmenschen diese Gelegenheit geben. Es gibt nur zwei Regeln: "Worte sind tabu" und - um Corona-gerechtes Schreien zu gewährleisten - muss man sich vorher anmelden.

Anmeldung unter marion.winter@ufg.at.