"Guten Abend", grüßt Erwin Schrott in Spanisch grundiertem Deutsch. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, athletische Figur und ein Augenzwinkern – mehr bedarf es nicht, damit der Star-Bariton aus Uruguay am Sonntag im so gut wie ausverkauften Linzer Musiktheater schon vor dem ersten Ton alle auf seiner Seite hat.