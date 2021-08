Roland Weißmann zum ORF-Generaldirektor gewählt

Amtsinhaber Alexander Wrabetz wird damit im Jänner 2022 nach 15 Jahren an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abgelöst. Mehr Infos folgen in Kürze.

Bereits vorab zeichnete sich eine türkis-grüne Mehrheit für TV-Chefproducer und ORF.at-Geschäftsführer Roland Weißmann ab. Keiner der Kandidaten - bis auf ORF-Vize-Technikdirektor Thomas Prantner - zeigte sich nach dem Hearing den anwesenden Medienvertretern.

Der ORF-Stiftungsrat ist am Zug. Bild: Thomas Ramstorfer (ORF)

Der amtierende Generaldirektor Alexander Wrabetz zählte in seinem Hearing seine Leistungen auf, hielt eine emotionale Abschiedsrede und sagte, er wisse, dass es vorbei sei, war aus dem obersten ORF-Gremium zu hören. Als erster Kandidat war ORF-Vize-Technikdirektor Prantner nach seinem Hearing vor die Presse getreten. Er habe dem Stiftungsrat für die Möglichkeit gedankt, "mein Reformkonzept präsentieren zu können und zum Hearing eingeladen worden zu sein", sagte er vor Journalisten. Das Hearing sei eine "einmalige Gelegenheit" gewesen. Darauf angesprochen, dass derzeit Roland Weißmann als fix gesetzt gilt, und er keine Chance mehr habe, sagte Prantner: "Chancen hat grundsätzlich jeder, der antritt. Schauen wir mal, wer wen wählt." Gefragt, ob er sich Chancen auf einen Direktorenposten ausrechne, blieb er vage. "Alles offen", meinte er. "Jetzt warten wir mal ab, wer Generaldirektor wird und wie die Direktionsstruktur aussieht."

Auf dem Weg zum Hearing im Stiftungsrat waren zuvor mehrere "Freundeskreisleiter" vor die wartenden Journalisten getreten. "Das Original ist besser als die Kopie", warb SPÖ-"Freundeskreisleiter" Heinz Lederer für den amtierenden Generaldirektor Wrabetz. Er hofft, noch unabhängige Stiftungsräte für Wrabetz gewinnen zu können. Den Ausgang der Wahl sah er als "offen" an, "auch wenn die Auguren sagen, dass es in die eine Richtung geht". Lederer äußerte Enttäuschung über die "Feigenblatt-Politik der Grünen", auch wenn sie sich noch nicht offiziell geäußert hätten.

Auch Lothar Lockl, der für die Grün-nahen Stiftungsräte spricht, zeigte sich kurz. Es gebe tolle Konzepte und man warte nun die Sitzung ab, meinte Lockl. Zu einem türkis-grünen Deal wollte sich Lockl nicht äußern. Thomas Zach, Leiter des bürgerlichen "Freundeskreises" zeigte sich abwartend und verwies auf die im Gesetz vorgeschriebenen Prozesse. Zu einem aufgetauchten Screenshot einer Skype-Videokonferenz der ÖVP-nahen Stiftungsräte, die sowohl Gerald Fleischmann, Medienbeauftragten im Kanzleramt (ÖVP), als auch Weißmann zeigen, wollte er keinen Kommentar abgeben.

Die Mitglieder des Stiftungsrats wählen in nicht geheimer Abstimmung und sind abgesehen von wenigen Ausnahmen in parteipolitischen "Freundeskreisen" organisiert. 16 der insgesamt 35 Gremienvertreter gelten als ÖVP-nahe, dazu kommen zwei bis vier weitere türkisnahe unabhängige Stiftungsräte. Die Bürgerlichen werden am Dienstag dem Vernehmen nach geschlossen für Weißmann votieren. Die Grünen, denen drei Stiftungsräte im obersten ORF-Gremium nahe stehen, dürfen sich für die Wahl von Weißmann laut APA-Infos zwei von vier ORF-Direktoren - Programm und Finanzen - auf ihre Fahnen heften. Damit dürfte Weißmann deutlich über 20 Stimmen bekommen. 18 Stimmen sind für eine Mehrheit nötig. Tritt das ein, muss der langjährige ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz seine Amtszeit mit 31. Dezember beenden.

Der Liveblog: