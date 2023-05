Emma (15) aus Wien gewinnt "The Voice Kids"

Das waren "die magischsten Momente" ihres bisherigen Lebens, sagte Emma, nachdem sie zur Gewinnerin der elften Staffel von "The Voice Kids" gekürt worden war. Das Finale, das am Freitagabend live auf Sat.1 lief, verfolgten insgesamt 4,26 Millionen Zuschauer.

Zwölf Kinder und Jugendliche schafften es in die letzte Runde der deutschen Castingshow, der Rap-Auftritt der jungen Wienerin hatte das TV-Publikum offenbar am meisten beeindruckt. Sie erhielt am Ende die meisten Stimmen, und ging als Siegerin hervor. Sichtlich überwältigt, sagte Emma, sie fühle sich "wie in einem wunderschönen Traum". Vor allem deshalb, weil sie mit "Losing Yourself" von Eminem gewann. Der US-Rapper sei eines ihrer größten Idole, verriet die 15-Jährige.

Eminem sah Emmas Auftritt

Schon bei ihrem ersten Auftritt auf der "The Voice"-Bühne setzte Emma auf einen Eminem-Hit, und sorgte vor allem im Netz für Furore. Auf der Videoplattform Tiktok wurde sie zum Star, binnen kürzester Zeit erhielt Emma Millionen Reaktionen. Und auch Eminem höchstpersönlich hatte es sich nicht nehmen lassen, seinen Senf dazuzugeben. Obwohl er lediglich einen Emoji mit hochgezogener Braue als Kommentar hinterließ, galt dies als Sensation. Es war das erste Mal, dass ein Interpret auf einen Auftritt von "The Voice Kids" reagiert hatte - nachrichten.at hat berichtet. Ob er sich dazu hinreißen lässt, dem 15-jährigen Rap-Talent aus Wien zum Sieg zu gratulieren?

Sicher ist: Emma stehen nun viele Türen offen. Unter anderem darf sie sich über eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro freuen.

Neben ihr schaffte es noch eine weitere Wienerin ins Finale von "The Voice Kids": Die elfjährige Andrea sang ein Medley ("Singing in the Rain x Umbrella") von Rihanna und Gene Kelly. Zum Nachhören:

