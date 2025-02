"Emilia Perez", "The Brutalist": Kritik an Oscar-Favoriten wächst

Adrien Brody als Laszlo Toth im Film "The Brutalist"

Jetzt gerät mit dem zehnfach nominierten Film "The Brutalist" der nächste Oscar-Favorit unter Druck. Darin spielt Adrien Brody den fiktiven, in Ungarn geborenen Architekten Laszlo Toth, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA auswandert und dort Karriere macht.

Nun wurde bekannt, dass der ungarische Akzent von Adrien Brody und Felicity Jones, die Toths Ehefrau spielt, mit künstlicher Intelligenz nachgebessert worden sein soll. Das ist besonders pikant, weil Brody als bester Hauptdarsteller bereits den Golden Globe gewonnen hat und für den Oscar nominiert ist. Laut Regisseur Brady Corbet hätten zwar beide Darsteller über Monate an ihrem ungarischen Akzent mit einer Trainerin gefeilt, KI sei aber eingesetzt worden, um bestimmte Vokale und Buchstaben zu verfeinern.

Karla Sofia Gascon spielt die Hauptrolle in "Emilia Perez". Bild: APA/AFP/VALERIE MACON

Unterdessen steigt der Druck auf Karla Sofia Gascon weiter, die bis vor kurzem gute Chancen hatte, für ihre Rolle im Musicalthriller "Emilia Perez" als erste Transfrau den Oscar als beste Hauptdarstellerin zu gewinnen. Die 52-Jährige spielt einen mexikanischen Drogenboss, der sein Geschlecht zur Frau angleichen lässt. Doch (teils Jahre zurückliegende) Tweets, die vor Rassismus, Islamfeindlichkeit und bösartiger Kritik an Kolleginnen nur so strotzen, lösten eine Welle der Empörung aus.

Nun hat sich auch Regisseur Jacques Audiard von der 52-Jährigen distanziert. Ihre "hasserfüllten" Äußerungen seien "unentschuldbar", sagte Audiard. Diese Debatte überschatte jetzt alles. Er könne nicht verstehen, warum sie sich und anderen Personen, die ihr nahestünden, weiter Schaden zufüge, sagte der Regisseur mit Blick auf das Team von "Emilia Perez". Zuvor hatte bereits Netflix die spanische Schauspielerin von der Werbetour für "Emilia Perez" ausgeschlossen.

Gascon hatte etwa 2016 den Islam aufgrund seiner Unterdrückung von Frauen als "Infektionsbrutstätte für die Menschheit", die "dringend geheilt" werden müsse, bezeichnet. Den von Polizisten getöteten Afroamerikaner George Floyd, dessen Ermordung die Black-Lives-Matter-Bewegung auslöste, nannte sie einen "Junkie" und "Gauner". Sie selbst entschuldigte sich zwar, wies rassistisches und islamfeindliches Fehlverhalten aber von sich.

Mehr zum Thema in der Kolumne "Pro & Contra" auf Seite 6

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper