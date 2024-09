Emanuel Schikaneder, der Theaterhändler

Heute wird erstmals "Die Zauberflöte" im Linzer Musiktheater am Volksgarten gegeben. Theatergenie Emanuel Schikaneder, 1751 in Straubing geboren und 1812 in Wien gestorben, schrieb das Libretto zur berühmtesten Mozart-Oper. Schikaneder war Schauspieler, Sänger, Regisseur, Dichter und Theaterdirektor, er verfasste mehr als 100 Theaterstücke und komponierte eigene Opern. Wenige wissen, dass er auch in Linz gewirkt hat.