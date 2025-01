Elyas M'Barek: "Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mehr internationale Rollen spielen dürfte"

OÖNachrichten: „Paddington“-Filme sind nicht nur für Kleine da, sondern auch für Große – man erinnert sich dabei ja auch an die eigenen Leinwanderlebnisse in jungen Jahren. Welche Kinder- und Jugendfilme haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend bis heute ins Herz geschlossen? Elyas M'Barek: Ich weiß nicht, ob ich sie für ein Leben lang ins Herz geschlossen habe.