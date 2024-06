Sissi und Franzl, was hätte das für eine romantische Liebesgeschichte werden können! Die lebensfrohe quirlige junge Frau und der fesche Herr Kaiser. Doch kommt es anders. Die Ehe scheitert an den gefühlskalten Umständen zu Hofe, an der bösen Schwiegermutter, an der depressiven Elisabeth, an Schicksalsschlägen.