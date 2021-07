Elfenmänner und mehr Pointen mit dem Bauhoftheater

Mit Shakespeares Komödie laden das "bauhoftheater braunau" und der Verein "HOFERIE" zum kurzweiligen Vergnügen in den Konventgarten von Ranshofen. Mit zündenden Ideen entfachen die Regisseure Robert Ortner und Wolfgang Dorfner ein Feuerwerk an Gags. Nicht nur, dass grazienbefreite Feenmänner im Tutu Königin Titania zufächeln. Gekonnt dargebotene Gesangseinlagen lassen Musicalflair (Musik: Kajetan Löffler) entstehen.

Die schönsten Lovesongs

Patrick Brenner gibt einen hinreißenden Puck, dem diesmal eine "Zauberblume" (Dita Sommerauer bezaubert wie Jeannie) zur Seite steht. Ein Liebestrank, der von beiden so hingebungsvoll zu den schönsten Lovesongs aller Zeiten bereitet wird, kann seine Wirkung nicht verfehlen. Nur eben an den Falschen. So liebt Lysander (Guido Drell) nicht mehr seine Hermia (Julia Empl mit einem berührenden Sololied), sondern Helena (Jenni Kastinger), die Demetrius (Thomas Fuchs) anschmachtet. Und Titania (Gabriele Pointner als Weibsteufel) verfällt gar einem Esel, auch wenn der ein verzauberter Handwerker (Nadine Konietzny) ist – ein Racheakt Oberons (Boris Schumm).

Das Publikum verzaubern hingegen ein spielfreudiges Ensemble aus Profis und auch sprachlich bewundernswert versierten Amateuren in den phantasievollen Kostümen und der liebevollen Ausstattung von Elke Kaiser, Halimah Riemer, Evi Bauer und Jakob Hirmer. Standing Ovations. (kasch)

Fazit: Ein kurzweiliger "Sommernachtstraum", der Witz, Pointen und manchmal etwas Klamauk mit grenzenloser Spielfreude zelebriert.