"Elefantenrunde" mit Spitzenkandidaten auf Servus TV abgesagt

Die für heute, Donnerstag, geplante Elefantenrunde auf ServusTV ist abgesagt. Nach dem Rückzug von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) wegen des Hochwassergipfels in Polen hätten in der Folge auch die Spitzenkandidaten von FPÖ und SPÖ, Herbert Kickl und Andreas Babler, ihre Teilnahme an der Live-Sendung abgesagt, so der Sender.

Sie wollten - so wie die ÖVP - stattdessen Stellvertreter entsenden. "Da dies nach Auffassung von ServusTV nicht dem Anspruch einer 'Runde der Spitzenkandidaten' entspricht, wurde entschieden, diese - seit vielen Wochen vereinbarte - Diskussion abzusagen", hieß es in einer Aussendung von Servus TV.

