Eisglatte Leidenschaft

"Das Team war toll. Unser unglaublich sportlicher Kameramann, Sebastian Arlamovsky, ist denen nachgeflitzt", erzählt die Absolventin der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Was sie thematisch aufs Eis geführt hat, waren die Fragen: "Welche Orte gibt es in Österreich, die viele Menschen anziehen, wo ist ein Mikrokosmos, den man aufmachen und wo man reinschauen kann, wo ist Leidenschaft?" Letzteres fand sie im Übermaß auf dem größten Eislaufplatz Österreichs vor dem Wiener Konzerthaus: "Mit welcher Begeisterung Menschen in ihrer Freizeit selber eislaufen und es anderen beibringen", habe sie beeindruckt. Und "diese Vielfalt, dass es so unterschiedliche Sportarten auf dem Eis gibt", vom Eishockey-Team über die Eistanzpaare, eine Synchrontanz-Formation bis zum Free-Style-Ice-Skater. "Große Offenheit" begegnete ihr beim Dreh: "Wenn man die Frage positiv stellt, werden die Geschichten auch positiv erzählt."

Auch die übernächste Folge für "Das Leben ist schön" am 18. Februar hat Priglinger gedreht: Unter dem Titel "In the City" war sie in der Lugner-City unterwegs. (kasch)