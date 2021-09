Wie mächtig das Erbe eines berühmten Künstlers ist, lässt sich an dessen Beispiellosigkeit erklären. Bei Freddie Mercury zeigt sie sich allein an dessen Stimme. Morgen hätte der als Farrokh Bulsara auf Sansibar geborene Leadsänger der britischen Kultband "Queen" seinen 75er gefeiert. Erst vor drei Jahren traute sich Hollywood das wahrlich filmreife Leben des musikalischen Innovators, der 1991 an Aids starb, ins Kino zu bringen.