"Einstiegsdroge für Oper" bei den Schlossfestspielen Tillysburg

"Wirklich eine Einstiegsdroge für Oper" zu Mozarts Klängen hält Intendant Nikolaus Büchel ab 4. Juli auf Schloss Tillysburg bei St. Florian für sein Publikum bereit: "Der Schauspieldirektor – bringt Figaro" nimmt als österreichische Erstaufführung in seiner Regie Mozarts Einakter als Ausgangspunkt für ein Spiel im Spiel auf Deutsch.

Nur 20 Minuten Musik, dafür etwas fragwürdige Textlawinen finden sich in Mozarts Fragment. Weshalb Büchel und Solveig Palm ein neues Libretto verfasst haben rund um einen Schauspieldirektor, der sich mit dem Wunsch, Mozarts "Figaro" zu inszenieren, etwas übernimmt. Für die Musik schöpft das Stück aus Schätzen der Mozart-Oper sowie aus "Cosi fan tutte", die neu übersetzt und bearbeitet erklingen.

Das Libretto spürt als Komödie "Katastrophen der Eitelkeit und Unaufmerksamkeit" nach, aber auch der Lebenswirklichkeit des Theaters samt seiner "latenten Gefahr des Prekariats", sagt Büchel. Auch die Frage nach dem gesellschaftlichen Wert von Theater wird gestellt: "Es kommt niemand auf die Idee zu sagen, eine Schule sei subventioniert. Obwohl jeder weiß, dass sie öffentlich finanziert ist. Der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält nach dem Verlust von Religion und Wissenschaftsgläubigkeit, könnte Kultur sein."

Bild: Nelli Paakanen

Ursprünglich für das Beethoven-Fest in Bonn 2010 verfasst, war Büchel das Stück auch in Hinblick auf Anton Bruckners 200. Geburtstag wichtig, dem das Publikum darin in Gestalt eines Theatertechnikers begegnen wird. "Herr Bruckner, ein bärbeißiger Oberösterreicher" wird sich vor der "Kraft des Musiktheaters" verneigen: "Bruckner hätte seine Freude gehabt an den kleinen Intrigen, die dann plötzlich vor der Musik verstummen." In seine Rolle schlüpft J-D Schwarzmann, den "Schauspieldirektor" gibt der Wiener Bariton Jubin Amiri. Neuinszeniert von Büchel ist auch Daniel Glattauers Komödie "Vier Stern Stunden", die in einem Kurhotel spielt: "Das passt natürlich sehr gut zu unserem Schlosshof." 210 Plätze laden im Schatten der großen Linde in das vierflügelige Renaissanceschloss, bei Regen wird ins nicht weniger reizvolle Schlossgewölbe gewechselt. Nicht zuletzt "um dem Sängerensemble den üblichen Pausentag zu ermöglichen", hat Intendant Büchel seine Fühler im Spielplan ausgestreckt: Wiederaufgenommen wird heuer unter anderem "Ein OÖ. Sommernachtstraum" nach William Shakespeare, der im Vorjahr als "flotte, vor Sprachwitz sprühende Neufassung im Stil einer Nestroy-Posse" das Herz des OÖN-Kritikers erfreut hat.

Neuinszenierungen 2024:

„Der Schauspieldirektor gibt Figaro“: Singspiel-Komödie frei nach W. A. Mozart, 4. 7. bis 17. 8.

Vier Sternstunden: Komödie von Daniel Glattauer, 25. 7.–10. 8.

Wiederaufnahmen:

Josef Lang k.u.k. Scharfrichter: 7. 7. bis 10. 8., (Südturm Stiftsbasilika St. Florian)

Ein OÖ Sommernachtstraum: 11. 7. bis 18. 8.

Angst: Nach Stefan Zweg, 13. 7. bis 1. 8. (Steinerner Saal)

Gastspiele:

BlöZinger – Das Ziel ist im Weg (Kabarett, 5. 7.)

Omi Alarm: Solo mit Konstanze Breitebner, 3. 8.

Marie Spaemann (Cello) & Christian Bakanic (Akkordeon), 10. 7.

Karten: 0681 84267366,

E-Mail: karten@festspiele-schloss-tillysburg.at, alle Infos:

festspiele-schloss-tillysburg.at

