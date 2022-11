Wir schreiben das Jahr 1985. Als Bundeskanzler regiert ein gewisser Alfred Sinowatz, Alois Mock steht als Obmann der ÖVP vor, in Wien tut dies Erhard Busek. Im Herzen des noblen Wien, im Döblinger Bezirksteil Neustift, hat sich ein eigenartiger ÖVP-Kosmos versammelt, der am berühmten Neustifter Kirtag zu implodieren droht. Und genau hier siedelt Peter Waldeck seinen neuen Roman "Spaß und Schulden am Neustifter Kirtag" an.