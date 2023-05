"Einfach machen, dann aus Fehlern lernen und noch mal probieren"

Das internationale Film- und Medienfestival Youki in Wels wird mit Lisa Kainz (36) und Sophia Hochedlinger (26) ab heuer von zwei jungen Frauen geleitet. Bisher hatten Anna Rieder und Philipp Feichtinger diese Funktion inne. Rieder will nun eine Gärtnerei eröffnen und sich landwirtschaftlich betätigen. Feichtinger will als Sounddesigner und in der Medienproduktion arbeiten. Die Filmemacherin Hochedlinger war früher auch Linzer Gemeinderätin (Grüne), will sich aber jetzt ganz auf die Welt des