"Einfach das Geilste überhaupt"

OÖNachrichten: Morgen steigt in Liverpool euer großer Auftritt beim Eurovision Song Contest. Wie ist die Stimmungslage? Salena: Wir sind immer noch relativ gechillt, aber wir freuen uns sehr darauf.Teya: Im Moment ist es gefühlsmäßig ein Riesenunterschied dazu, was wir am Dienstag im Semifinale gesehen haben. Was da abgeht! Da waren wir komplett emotional. Jetzt müssen wir selbst auf die Bühne und abliefern. Man ist da so tief drinnen, dass man gar nicht so sehr darüber nachdenkt, wer das so