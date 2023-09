In ein Reich der Fantasie, in dem alles möglich ist, laden die Jugend im Braunauer Gugg und Intendantin Angelika Weinberger mit der hinreißenden Musiktheater-Eigenproduktion "Alice im Wunderland" von Alexander Etzel-Ragusa (2001), nach Lewis Carrolls Roman in der liebevollen Regie von Franz Huber und der stimmigen musikalischen Leitung von Brigitte Rembt.