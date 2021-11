Ob ein Ort ein Paradies ist, hängt wohl immer davon ab, was man dort zu tun hat. Im Kinofilm "Ammonite" lebt Mary Anning in einem Dörfchen an der englischen Südwestküste. Sie könnte in der Regie des Briten Francis Lee (52, "God’s Own Country") in einer Postkarten-Idylle lustwandeln. Doch Anning, das Vorbild des Films (1799–1847), lebte im Städtchen Lyme Regis als eine der ersten Fossiliensammlerinnen und Paläontologinnen.