Eine Winterreise mit Stimmenvervielfachung

Die Motive, sich mit Franz Schuberts großem Liederzyklus "Winterreise" auseinanderzusetzen, sind vielfältig und beziehen sich nicht bloß auf die Interpretation durch Sänger und Pianist. Immer wieder gingen und gehen Komponisten an dieses Werk heran, um es zu instrumentieren, um daraus etwas ganz Neues zu gestalten – wie etwa die Version von Hans Zender – oder einem größeren Kreis den Zugang zu dieser Musik zu ermöglichen. Am Montag war im Linzer Brucknerhaus mit Martin Achrainer, dem Chor Semiseria Tübingen unter der Leitung von Frank Schlichter und mit Bernadette Bartos am Klavier eine solche Winterreise-Variante zu erleben.

Unterschiedliche Wege

Gregor Meyer, Leiter des Gewandhauschores Leipzig, hat Schuberts unsterbliche Lieder für Solisten, Chor und Klavier bearbeitet und ist dabei sehr unterschiedliche Wege gegangen. Manchmal ist der Chor nur Klangkulisse und bleibt im Hintergrund, manchmal reduziert sich der Einsatz auf stimmungsvolles Summen und das Gestalten der Vor- und Nachspiele. Ein anderes Mal entsteht so etwas wie ein eigenständiger Chorsatz, in dem der Solist nur noch gelegentlich etwas zu tun bekommt (z. B. sehr eindrucksvoll bei der Nr. 13 "Die Post"), dann wieder übernimmt der Chor das gesamte Lied (etwa die Nr. 18 "Der stürmische Morgen"). Und mittendrin erklingt dann doch das Original.

Ob dabei stets alles schlüssig ist, mag dahingestellt sein, aber diese Fassung offenbart durchaus ihre Reize. Martin Achrainer hat in den vergangenen Jahren eine sehr intensive Beziehung zu Schuberts Original aufgebaut und begeisterte an diesem Abend auch bei dieser Fassung mit überdeutlicher Diktion – einer sehr persönlichen, aber rundum nachvollziehbaren und das Wort in seiner Vertonung auf die Waagschale legenden Interpretation.

Gekonnt agiert Bernadette Bartos als ebenso vielseitige wie intensive Klavierpartnerin. Der Chor Semiseria Tübingen aus Baden-Württemberg überzeugte vielfach mit feinem Klang und großem Einsatz, schien aber in puncto Aussprache und damit verbundener Vokalfärbung nicht immer in der optimalen Linie zu bleiben. Dennoch eine beeindruckende Gesamtleistung.

Fazit: Schuberts Winterreise einmal anders, wenn auch nicht ganz neu.