Die Liste ihrer Werke scheint kein Ende zu nehmen: Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Hörspiele, Kinder- und Jugendbücher, und nicht zuletzt: Gartenbücher der etwas anderen Art. Barbara Frischmuth ist zweifellos eine der produktivsten und vielseitigsten österreichischen Autorinnen. Sucht man in der Fülle ihrer Veröffentlichungen nach thematischen Schwerpunkten, so zeichnen sich vier Bereiche ab: Sprachreflexion, Frau sein und Kind sein in unserer Gesellschaft, Heimat und Fremdheit, Natur.