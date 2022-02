Eine Walzerpolka im schrägen 7/4-Takt

Zwei heimische Trios mit höchst unterschiedlichen Herangehensweisen an die Jazzgegenwart begeisterten das zahlreiche Publikum in der BlackBox des Musiktheaters. Den ersten Teil bestritt "Ride The Slide" mit dem Posaunisten Mario Vavti, Stefan Thaler am E-Bass und Schlagzeuger Harry Tanschek.

Der Auftritt machte den dreien unüberhörbar Spaß, swingte beherzt und klang zuweilen erfrischend funky. Auch das schräge Metrum ist ihnen nicht fremd, so kombinierte Vavti in einer Nummer Walzer und Polka und bastelte einen 7/4-Takt.

Seine Posaune ist zupackend und kraftvoll, Elektronik gibt der sparsamen Besetzung Volumen und Klangfarben, wirkt nur bisweilen zu verspielt und nicht wirklich schlüssig. Nach der Pause pflegten Trompeter Manfred Paul Weinberger, Gitarrist Primus Sitter und Bassist Christian Wendt das eher kammermusikalische Oeuvre.

Als "Trialectics" zelebrierten sie fein ausgetüftelte Kompositionen, meistens von Manfred Paul Weinberger. Primus Sitter steuerte einen beeindruckend melancholischen Tango und am Ende mit "Flat Cat in Heaven" eine Nummer in stürmischem Tempo bei.

Die drei kennen sich gut von ihrer Zusammenarbeit im Upper Austrian Jazz Orchestra. Das hört man. Flüssig die Übergänge, vertraut das Zusammenspiel, stets elegant und geschmeidig die Trompete, federleicht die Gitarre und sicher der wacker marschierende Bass.

Fazit: Zwei Trios, zwei musikalische Welten, die belegen, dass der Jazz über viele gleichwertige Varianten verfügt.