Aura, Vitalität, Agilität, Stimme: Bei Thomas Quasthoff haben sich schon viele Menschen die Frage gestellt: Wo kommt das alles her? Konkrete Antworten darauf blieb der 64-Jährige bei seinem Auftritt am Sonntagabend im Linzer Musiktheater schuldig. Und weil der Bassbariton sicherlich auch keine Bewunderung für sein Gesamtpaket will, bleiben nur Staunen und Dankbarkeit für einen musikalisch überragenden und empathischen Abend.