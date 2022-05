Eine singende Völkerwanderung

"Singen macht Spaß, Singen tut gut, ja Singen macht munter und Singen macht Mut."

Sie kamen zu Fuß, sie kamen mit dem Rad oder aus dem ganzen Bundesland mit dem Auto. Rund 300 Sängerinnen und Sänger waren gestern bei der ersten Station von "Singen mit Aussicht", einer gemeinsamen Aktion der OÖNachrichten und dem Chorverband Oberösterreich am Hollerberg, Gemeinde Auberg im Mühlviertel, dabei. Zwischen alter Volksschule und frisch renovierter Kirche wurde bei herrlichem Wetter mit Freude gemeinsam gesungen.

Chorleiterin Marina Schacherl Bild: Volker Weihbold

Die zahlreiche Singschar wurde unter der niederschwellig angelegten Anleitung von "Vorsingerin" Marina Schacherl großartig motiviert. Mit Schmäh, Verve und professionellem Gesang hatte die stellvertretende Landes-Chorleiterin, gemeinsam mit ihrem Gitarre spielenden Mann Roman (die beiden feierten gestern ihren ersten Hochzeitstag) das Heft fest in der Hand. Wer mit "singt nicht so laut, plärrt nicht so jämmerlich" augenzwinkernd zum Mitsingen animiert wird, findet eben schnell Spaß am Gruppensingen in freier Natur. Das eigens für die Aktion in der OÖN-Edition by Trauner gedruckte Liederbuch wurde – kostenlos – verteilt.

Eine Hörprobe vom gemeinschaftlichen Singen:

Mit dem Volkslied "Grüaß enk alle mitanand" wurde der gesellige Nachmittag eröffnet, spätestens mit dem darauffolgenden Kanon "Viva la musica" war das Eis gebrochen, bei "Singen macht Spaß" half die Chorleiterin mit der freundlichen Aufforderung "und jetzt singen einmal alle so, dass ich euch den Text auch abkaufe", nach.

Die erste Station der Aktion „Singen mit Aussicht“ wurde zum vielstimmigen Gemeinschaftserlebnis. Bild: Volker Weihbold

"Nu amoi", hörte man nach dem gefühlsmäßig "eiwändig machenden" Seer-Hit "Wilds Wasser" von einer Sängerin. Einer Aufforderung, der Marina Schacherl, nach gut eineinhalb Stunden mit eingängiger Gesangsliteratur aus Volksmusik, Pop und Kärntner Volkslied, ganz zum Schluss auch gerne nachkam. Bewirtet wurden die Gäste mit regionaler Biokost von Christa und Stefan Hofer und vielen Helfern. Den Abschluss bildete ein kurzes Konzert des Chores "Vocamus".