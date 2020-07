Über kein Kleid wird in Österreich so herzhaft debattiert wie über jenes der sommerlichen Buhlschaft (heuer erstmals Caroline Peters) bei den Salzburger Festspielen, die morgen in ihr 100-jähriges Jubiläum starten. Schnitt, Stoff, Farbe und Botschaft des Fetzerls sind bedeutsamer als die Schauspielerin, die es trägt und ihre knapp 30 Sätze spricht.