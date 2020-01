Eine Schmiede für große Jazztalente

Dreißig Jahre wird das JIM, das Institut für Jazz und Improvisierte Musik der Anton Bruckner Privatuniversität, heuer alt. Ein guter Anlass, bei den WinterJazzNites unter dem Titel "old and new dreams #03" vorbeizuschauen. Bei dieser Leistungsschau von Studierenden und Absolventen zählen neben den technischen Fertigkeiten Ideenreichtum, Vielfalt und musikalische Breite.

Der kurdische Bouzouk- und Saz-Spieler Hasan Ibrahim kombiniert die Musik seiner Heimat mit Hilfe eines sechssaitigen E-Basses und einer elektrischen Doppelhalsgitarre mit jazzrockiger Attitüde und schafft so einen spannenden Zugang. Christina Kerschner beweist feinsinnig melancholische Singer-Songwriter-Qualitäten, schreibt Lieder mit zarten Melodien und couragierten Texten. Norah Jones oder Joni Mitchell kommen einem in den Sinn, wahrlich keine schlechten Referenzen. 110 Studierende hat das Institut zurzeit, eine Zahl, die über die Jahre ziemlich konstant ist, auch wenn die Nachfrage nach Plätzen ein Vielfaches wäre. Viele der Absolventen machen auch international beachtete Karriere, betreiben engagierte Projekte. Die Breite der Ausbildung ermöglicht andrerseits auch die Beteiligung an eher anspruchsärmeren Produktionen, um das Eigene zu finanzieren. Etliche kehren als Lehrende an die Uni zurück. Dort ist gerade ein Generationswechsel im Gang. Die "Gründerväter" ziehen sich langsam zurück, Absolventen nehmen ihre Plätze als Dozenten ein. Saxofonist Fabian Rucker, Gitarrist Robert Pockfuß oder Trompeter Mario Rom sind erfolgreiche Beispiele. So braucht uns um die Zukunft des JIM nicht bang zu sein. (haun)