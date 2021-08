Eine Schifffahrt mit dem Teufel und dem holländischen Sherlock an Bord

1634: Die "Saardam" macht sich mit wertvoller Ladung auf die gefährliche Seereise von Indonesien nach Amsterdam. Plötzlich bricht das Unheil herein: Das Teufelssymbol prangt auf dem Segel, ein Flüstern treibt die Crew in den Wahnsinn, ein Aussätziger steht von den Toten auf. Können Sammy Pipps, der Sherlock Holmes des 17. Jahrhunderts, und sein Partner Arent Hayes das Rätsel lösen? Nach "Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle", das von Netflix verfilmt wird, präsentiert der britische Bestsellerautor Stuart Turton mit "Der Tod und das dunkle Meer" einen Krimi der Extraklasse.

OÖN: Woher kam die Inspiration für Ihr neues Werk? Wie lange spuken Ihnen Pipps und Hayes schon im Kopf herum?

Turton: Nach der Uni bin ich fünf Jahre um die Welt gereist. In Australien verpasste ich einen Flug. Um mir die Zeit zu vertreiben, besuchte ich das Meeresmuseum in Perth. Dort war das Wrack der "Batavia" ausgestellt, ein Segelschiff der Ostindien-Kompanie, das 1629 auf dem Weg von Jakarta nach Amsterdam auf Grund gelaufen war. Der Kapitän segelte damals mit einem Beiboot weg, um Hilfe zu holen. Die überlebenden Passagiere ließ er in der Obhut eines Untergebenen. Dieser entpuppte sich als Soziopath, der 130 Männer, Frauen und Kinder massakrieren ließ – aus purer Lust am Töten. Ich wusste, dass ich diese vielschichtige Epoche literarisch verarbeiten wollte. Sie hat alles: Zauberei, Aberglauben und Männer, die mutig oder verzweifelt genug waren, ein Boot zu besteigen.

Macht es Spaß oder ist es harte Arbeit, sich Hals über Kopf in eine historische Periode zu stürzen?

Das ist ein Riesenspaß, speziell wenn es um eine Epoche geht, von der man vorher nur wenig weiß. Und: Es ist der perfekte Vorwand, um auf Reisen zu gehen. Ich flog in die Niederlande, um mir die alten Städte, Gebäude und Aufzeichnungen anzusehen. Tagelang hing ich in Museen herum, löcherte Experten mit meinen Fragen, bis diese mit den Augen rollten. Das Beste ist, dass dieses Wrack, von dem ich vorher erzählte, dort bis ins letzte Detail nachgebaut und für Besucher begehbar gemacht wurde.

Wie fühlte es sich an, selbst über die Planken zu wandern?

Ich habe drei Tage auf diesem Kahn verbracht, Fotos gemacht und Diagramme erstellt. Es war furchtbar. Sie können sich nicht vorstellen, wie klaustrophobisch und bedrückend diese Schiffe waren. Die "Saardam" im Roman ist größer und wird von weniger Passagieren bewohnt, als dies in der Realität der Fall war. Damals war ein Schiff überbelegt, bis in den letzten Winkel vollgestopft mit Menschen. Es gab keinen unbeobachteten Zentimeter. Unter diesen Umständen ungesehen einen Mord zu begehen, war unmöglich. Nicht ideal für einen Krimi (lacht).

Die Literaturgeschichte ist voller Duos, die zusammen das Verbrechen bekämpfen. Wie schwer war es, Ihrem Ermittlergespann einen eigenen Dreh zu geben?

Das war nicht so schwer. Ich hasse ja Sherlock Holmes. Ich finde ihn abstoßend, halsstarrig und verbittert. Er ist ein Rassist, dazu ein Junkie. Watson ist der viel interessantere Charakter, kriegt aber nie Aufmerksamkeit. Als ich beschloss, diese Sherlock-&-Watson-Variation zu schreiben, wollte ich meine Charaktere so formen, dass sie wie echte Menschen wirken, und nicht wie Abziehbilder. Außerdem wollte ich den "Sidekick", in diesem Fall Arent Hayes, viel stärker in den Vordergrund stellen. Spannend zu schreiben war für mich die Figur der Sara Wessel, der Frau des bösen Gouverneurs. Sie drängelte sich im Laufe der Zeit immer mehr in den Plot hinein.

Sara ist aber nur eine von mehreren starken Frauen im Buch, die zentrale Rollen spielen. Warum?

Das war mir wichtig. Weniger um ein feministisches Statement abzuliefern, sondern aus erzählerischen Gründen. Ich liebe es, meine Charaktere in die schwierigsten, unbehaglichsten Umstände zu verpflanzen. Und im Jahr 1634 gab es eben keine schwierigere Situation, als eine Frau zu sein. Wollten Frauen damals nur annähernd dasselbe wie Männer erreichen, mussten sie dreimal so clever sein. Aus Autorensicht war es aufregend, immer neue Wege zu finden, wie diese Frauen ihre Weiblichkeit, ihre Kraft und Intelligenz einsetzen, um das zu bekommen, was sie verdienen.

Ihr Erstlingswerk "Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle" wird als Netflix-Serie verfilmt. Wie groß ist die Freude darüber?

Wenn alles nur nicht so lange dauern würde... (lacht). Drei Monate vor der Veröffentlichung sicherte sich eine Produktionsfirma die Rechte und verkaufte die Serie an Netflix weiter. Gedreht wird in England. Ich bin aber nicht involviert in die Produktion. Denn Drehbuchschreiben ist ein Vollzeitjob, und ich habe bereits einen. Außerdem habe ich keine Idee, wie man das Buch als Serie adaptieren könnte. Da lasse ich mich überraschen.