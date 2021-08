Ein Sirenengeheul und eine Schießerei im römischen Untergrund: Angelotti, der entmachtete Konsul der Republik und Oppositioneller zum von der Kirche gefütterten Polizeistaat, ist auf der Flucht. Mafiaszenen im 21. Jahrhundert, so jagt Puccinis Oper "Tosca", die vor dem Hintergrund der politischen Geschehnisse in Italien um 1800 spielt und 1900 uraufgeführt wurde, in der Regie von Michael Sturminger in die Gegenwart.