Eine Reise durch die Vielfalt der Dunkelheit

Die Nacht als Zustand des Geheimnisvollen, des durchaus Bedrohlichen, aber auch als Hort des Träumens und des transzendenten Wesens des Schlafes stand im Mittelpunkt des Konzerts mit dem Chor ad Libitum unter Stefan Kaltenböck am Montag in der Stiftsbasilika St. Florian im Rahmen der Brucknertage.

Obwohl selbst kein Nachtstück, beginnt die fünfte Strophe des Chorals "Jesu meine Freude" mit den Worten "Gute Nacht, o Wesen", verbannt das negativ Sündhafte in die ewige Finsternis und gibt somit der Seele Hoffnung und Frieden. Um Bachs berühmte Motette BWV 227 baut Stefan Kaltenböck das Programm auf, das überwiegend aus ruhigen, den Chorklang stark in den Vordergrund stellenden Werken bestand, die in ihrer Wesensverwandtschaft und zugleich stilistischer Vielfalt den roten Faden der nebulos-glasklaren Perspektive der Dunkelheit aufgriffen. Werke wie Max Regers "Nachtlied", Purcells "Music for a While", György Ligetis "Nacht" und "Morgen", Schönbergs Nacht-Antithese "Schein uns, du liebe Sonne", Eriks Eenvalds’ "Only in sleep" und Ola Gjeilos "Serenity" für Cello-Solo und Chor.

Das ideale Bass-Fundament

In diesen Reigen der Nachtbilder fügten sich das Kyrie aus Palestrinas Missa Papae Marcelli und Bruckners "Ave Maria" genauso perfekt ein wie Gernot Schedlbergers Fassung vom berühmtesten aller "Nachtlieder", dem Wiegenlied von Johannes Brahms. Mit dabei: Kaspar Singer (Cello) und Joseph Schweighofer, die für Bachs Motette das ideale Bass-Fundament beisteuerten. (wruss)

Fazit: Ein stimmiges Programm, das die vokalen Stärken des "Chor ad Libitum" in St. Florian bestens zur Geltung brachte