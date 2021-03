Das Riesenprojekt "Academy Museum of Motion Pictures", das die Oscar-verleihende Organisation seit Jahren vorantreibt, hätte diesen April eröffnen sollen. Was Corona physisch verwehrt – offiziell will man nun am 30. September aufsperren –, ließ man sich aber im Netz nicht nehmen. Mit Oscar-Siegerin Laura Dern ("Jurassic Park") als Führerin lud man ausgewählte Medien zum Onlinerundgang.