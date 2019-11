Eine prächtige Flut an Kunst für den besten Zweck

Kunst muss sich nicht rechtfertigen, niemals. Aber in diesem Fall erfüllt sie über ihre grundsätzliche Notwendigkeit hinaus auch einen zusätzlichen Zweck: Sie hilft in Not geratenen Menschen – unmittelbar und unbürokratisch. In die Wege geleitet und organisiert hat dies der Lions Club mit dem Rohrbacher Albert Ettmayer als Governor an der Spitze. Die weltweit vernetzte Hilfsorganisation organisierte von namhaften Künstlerinnen und Künstlern rund 80 Arbeiten (Skulpturen, Zeichnungen, Radierungen, Gemälde, Preise von 1000 bis 40.000 Euro), deren prächtige Präsentation gestern im Linzer Kunstmuseum eröffnet wurde. Eine Woche lang können die Arbeiten von Gunter Damisch bis Therese Eisenmann, von Valie Export bis Robert Oltay, von Franziska Maderthaner bis Manfred Hebenstreit betrachtet werden.

Am Samstag, 30. November (16 Uhr), findet die Auktion statt. Wo? Natürlich im Lentos, das aktuell die feine Ausstellung "Wolfgang Gurlitt. Zauberprinz" und damit ein Kapitel eigener Geschichte zeigt. Die Preise verstehen sich als "Hammerpreise" ohne – wie bei anderen Versteigerungen üblich – zusätzliche Aufschläge. Wer mitbieten möchte, der muss sich anmelden (mehr im nebenstehenden Kasten).

50 Prozent der Erlöse gehen an die Künstler, mit dem Rest unterstützen die Lions das OÖN-Christkindl (Oberösterreichs größte Charity-Aktion) und gezielte Projekte, vom dringend notwendigen Rollstuhl in unmittelbarer Umgebung bis zur Bekämpfung der Erblindung in Afrika. Gehen Sie hin, lassen Sie sich verführen und helfen Sie bei der Auktion den Lions und den OÖN beim Helfen!