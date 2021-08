Es ist nicht der ikonografische Erdhaufen, in dem Winnie in Samuel Becketts "Glückliche Tage" zu Beginn bis zur Hüfte und im zweiten Akt bis zum Hals hockt. Hier kauert die Frauenfigur auf einem Sessel, eingepackt in eine grobmaschig-dicke Wolldecke – und der Filz des Alltags steht ihr bis zum Hals. Ihr Mann Willi schätzt alles andere mehr als Unterhaltungen mit Winnie, Lesen zum Beispiel oder Schlafen.