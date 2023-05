Eine musikalische Reise um die Welt mit Thomas Gansch und Herbert Pixner

Dass Herbert Pixner und Thomas Gansch musikalische Tausendsassas sind, die verschiedenste Impulse aus der ganzen Welt verarbeiten, ist bekannt. Der Südtiroler Multiinstrumentalist Pixner pflegt seit Jahren erfolgreich sein "Projekt", spielt Rock’n’Roll mit der Italo Connection und Symphonisches mit den Niederösterreichischen Tonkünstlern. Trompeter Gansch begann im Vienna Art Orchestra, gründete mit Gansch and Roses seine erste eigene Band und feiert Triumphe mit Mnozil Brass.

Am Freitag präsentierten beide mit Alpen & Glühen eine gemeinsame Formation mit erlesenem Personal. Neben dem famosen Radio String Quartet spielten die Jazzgrößen Lukas Kranzelbinder (Kontrabass) und Manu Delago (Perkussion). Die Reise rund um die Welt und quer durch die Genres gefällt.

Alle möglichen Quellen werden genutzt, Klassik, Pop, Jazz, Alpenländisches und die Weltmusik. Das bringt Abwechslung, birgt aber die Gefahr der Beliebigkeit. Vieles wird angerissen, manches hätte Vertiefung verdient. Es sind aber auch Gustostückerln dabei. "Coming and Going" der Cellistin Sophie Abraham ist ein melancholisches, zurückgenommenes Lied ohne Worte. Pixners "Südost" lässt Freiraum für virtuose Improvisationen, mit ihm an der Klarinette und Ganschs fantastischer Trompete.

Fazit: Unterhaltsamer Abend einer Band, die die Alpen im Titel trägt, deren Horizont aber viel weiter ist

