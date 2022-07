Eine Mühlviertler Sommerfrische mit Folgen

Zweimal, 2020 und 2021, musste sie coronabedingt verschoben werden. Am 23. Juli heißt es endlich: Bühne frei für die Open-Air-Operette "Der Obersteiger" bei den NordwaldKammerspielen in Aigen-Schlägl. Geprobt wird unter der Regie von Norbert Huber derzeit täglich im ehemaligen Steinbruch. "An allen Ecken zugleich wird geschraubt, gezimmert, auf der Wiese wird das Bühnenbild gemalt, während auf der Bühne gespielt wird", schildert Karl Lindorfer, Obmann der NordwaldKammerspiele und Produktionsleiter die "unglaubliche Energie", die derzeit über dem Steinbruch liegt, der idealen Kulisse für das im Bergbau angesiedelte Werk.

Doch nicht nur die Kulisse, auch die Region selbst dürfte der Operette eng verbunden sein: "Carl Zeller hat in den 1890er Jahren mehrfach auf Einladung des Stiftes in Aigen-Schlägl geweilt. Einige Jahre davon war Librettist Moritz West mit von der Partie, unter anderem im Jahr vor der Premiere des ‚Obersteigers‘ im Jänner 1894 in Wien. Wir haben eine plausible Vermutung, dass in dieser Sommerfrische zumindest gedanklich am ,Obersteiger‘ gearbeitet wurde: Gleich am Anfang des Stückes kommt eine Bahn vor. 1888 wurde die Mühlkreisbahn eröffnet."

Eine Scheidung im Jahr 1896

Der aufkeimende Tourismus im Böhmerwald ist nicht das einzige brisante Thema in der Operette, in der sich ein Fürst inkognito als Praktikant ein Bild seines Besitzes machen will und mit dem "Obersteiger", dem höchsten Bergwerksbeamten vor Ort, in Konflikt gerät. So ist von einem Streik der Bergarbeiter die Rede, "der etwas Sozialkritisches hat, vor allem 1896. Und auch eine Ehescheidung kommt vor, zu einer Zeit, in der kirchliche Ehen in Österreich noch gar nicht geschieden werden konnten." Und natürlich spielt auch die Liebe keine kleine Rolle. Überarbeitet hat das Libretto Johannes Huber, der schon 2017 mit der Opern-Uraufführung der "Leinenhändlersaga" den Putzleinsdorfern ihre Geschichte auf den Leib geschrieben hat. Regie geführt hat auch damals Bruder Norbert.

Mit Thomas Eckerstorfer, dem musikalischen Leiter, wurde zudem die Partitur neu eingerichtet. "Eine unglaubliche Arbeit. Der ‚Obersteiger‘ wird ja selten gespielt", sagt Lindorfer. "Dafür passt jetzt alles perfekt" für das NordwaldKammerorchester, das sich "hauptsächlich aus fortgeschrittenen Schülern, Absolventen und Lehrkräften der Musikschulen und Musikstudenten zusammensetzt. Diese Vielfalt ist sehr belebend", was auch auf das gesamte Ensemble aus Profis und Amateuren zutrifft: "Ein Markenzeichen von uns ist, dass wir mit künstlerisch Tätigen vom Laiendarsteller bis zum ausgebildeten professionellen Künstler gemeinsam eine Produktion auf Augenhöhe erarbeiten. Es ist wunderbar zu sehen, wie jeder vom anderen profitiert." Auf der Bühne stehen viele heimische Talente, als "Obersteiger" etwa Arnold Kehrer aus Neustift im Mühlviertel und Christian Haimel, auch Gitarrist, aus Bad Kreuzen.

"Große Wertschätzung"

"Dass die NordwaldKammerspiele als Verein mit Sitz in Putzleinsdorf von der Bürgermeisterin und der Gemeinde so offen aufgenommen wurden, ist eine große Wertschätzung. Mittlerweile unterstützen uns acht Vereine in der Organisation. Dass sich so viele Menschen so viele Stunden in den Dienst einer Sache stellen, die für den einzelnen Besucher drei Stunden dauert, das ist ein Geschenk", das – von den Profis abgesehen – dem Publikum ehrenamtlich überreicht wird.

Die Nachfrage an Karten ist groß: "Gut 80 Prozent sind schon verkauft." Wer sich das Open-Air-Operetten-Erlebnis im Steinbruch nicht entgehen lassen möchte, warte daher nicht mehr allzu lang. Wie es weitergeht? "In dieser Größenordnung mit 150 Mitwirkenden und noch einmal so vielen Leuten in der Organisation können wir das nicht jedes Jahr machen", aber dass der Steinbruch wieder zur Bühne wird, soviel ist gewiss.

Info: s´Stoareich, Aigen-Schlägl, Premiere: 23. 7., 20 Uhr (bei Regen: 24. 7.), weiters: 28.-30.7., 20 Uhr; 31. 7., 18 Uhr, 5. und 6. 8., 20 Uhr, Karten: Raiffeisenbanken. Ö-Ticket, Gruppenbuchungen zum Vorteilspreis per Mail: info@obersteiger.at, www.nordwaldkammer.at und www.obersteiger.at