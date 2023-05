Eine "Lulu" als Avatarin, die keine Gefühle zeigt

Die Wiener Festwochen präsentieren mit dem Musiktheater an der Wien Alban Bergs "Lulu" in der Halle E im Museumsquartier in einer Inszenierung, die ob ihrer Präzision begeistert und gleichermaßen ob ihrer enormen Distanz zur "klassischen" Aufführungstradition verstört. Marlene Monteiro Freitas kommt vom Tanz und kippt die Balance in ihrer ersten Opernregie. Die Protagonisten rücken in den Hintergrund, bewegen sich wie Marionetten ohne Interaktion.