Eine literarische Stimme für alle, die sich fremd fühlen

In seiner Literatur widmet er sich den Randständigen und Widerborstigen – so nebenbei liefert der Schweizer die kritische Betrachtung seiner Umgebung gleich mit. Der Dramatiker und Romancier Lukas Bärfuss ist eine ungeheuer spannende Stimme, gestern wurde ihm mit dem Georg-Büchner-Preis (50.000 Euro) die wichtigste Literatur-Auszeichnung im deutschsprachigen Raum zuerkannt.

"In einer distinkten und dennoch rätselhaften Bildersprache, karg, klar und trennscharf, durchdringen sich nervöses politisches Krisenbewusstsein und die Fähigkeit zur Gesellschaftsanalyse am exemplarischen Einzelfall, psychologische Sensibilität und der Wille zur Wahrhaftigkeit" – so begründete die Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung die Wahl des 47-Jährigen. Seine Dramen und Romane erkundeten stets neu und anders existenzielle Grundsituationen des modernen Lebens. "Das ist der Engelskuss, der einen da trifft", sagte Bärfuss, nachdem er von der Auszeichnung erfahren hatte. Die Auszeichnung wird am 2. November während der Herbsttagung der Akademie in Darmstadt verliehen.

Bärfuss’ Texte sind imprägniert von den Erfahrungen einer desolaten Kindheit. Durch Bilder der Provinz, wie man sie als Jahrgang 1971 am Thunersee vor sich hatte. Und als gäbe es im Schreiben einen Ausweg aus der Sprachlosigkeit der Familie, wurde es zur Form, um auch jene zu rehabilitieren, denen sich der Autor verwandt fühlt. Bärfuss gibt jenen Stimme, die sich als Außenseiter durchs Leben schlagen. Die sich in der Heimat fremd fühlen oder sogar in sich selbst.

Als Erzähler debütierte Bärfuss 2002 mit der Novelle "Die toten Männer". Sein erster Roman "Hundert Tage" über den Völkermord in Ruanda erschien 2008. Weitere bekannte Werke des vielfach Ausgezeichneten sind "Koala" über den Suizid seines Bruders sowie das Bühnenstück "Die sexuellen Neurosen unserer Eltern". "Ich habe nie ein Buch fertig geschrieben, man hat es mir immer entrissen", sagt Bärfuss. Das seien dann die Momente gewesen, wenn die Arbeiten zum Drucker mussten. Danach gebe es eine Leere, weil man nicht mehr daran arbeiten, nichts mehr ändern könne. Da habe er sich auch schon mal gesagt, dass er kein Buch mehr schreiben werde. "Und dann dauert es eine Woche, und ich setze mich an das nächste."

Zu den bisherigen Büchner-Preisträgern gehören Max Frisch (1958), Günter Grass (1965) sowie unter anderem die Österreicher H. C. Artmann (1997), Elfriede Jelinek (1998), Friederike Mayröcker (2001), Josef Winkler (2008) und Walter Kappacher (2009). Im vergangenen Jahr wurde Terézia Mora ausgezeichnet. (pg)

Ein Porträt über Lukas Bärfuss lesen Sie auf Seite 6