Eine Linzerin wird zum ORF-"Biest"

Anja Pichler ist ab 1. Jännern als "Jenny" auf on.orf.at in der Serie "Biester" zu sehen.

Es war der 23. Dezember 2021, als Anja Pichler vom größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere erfuhr: Sie erhielt eine Hauptrolle in der ORF-Serie "Biester". Mit dem Zehnteiler will der ORF den Erfolg der 2022 abgesetzten "Vorstadtweiber" in jüngere Hände legen. Und: Es ist die erste Serie, die der ORF zuerst auf on.orf.at und der TVthek (ab 1. Jänner) streamt, bevor sie ab 19. Februar auf ORF 1 im Hauptabend gezeigt wird.