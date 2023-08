Eine Linzerin ist Österreichs beste Porträtfotografin

Eine Ballerina im weißen Spitzenkleid, deren Oberkörper mit Narben und Wunden übersät ist: Mit einem ganz besonderen Foto belegte die aus Russland stammende Fotografin Alisa Matern am Samstag beim Bundespreis der Berufsfotografen in der Sparte Porträt den mit 2000 Euro dotierten ersten Platz. Es stammt aus der Serie "Inclusive fashion Photography: wechselnde Archetypen", in der sie Menschen mit körperlichen Besonderheiten wie in der Modefotografie abbildete.