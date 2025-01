"Love Letters" im Theater Phönix: Eine Liebe auf dem Postweg

"Love Letters": Gabriele Deutsch und Ferry Öllinger erzählen die Geschichte von Melissa und Andy in Briefen.

Alles beginnt mit Andys Einladung zum achten Geburtstag von Melissa, für die sich der Eingeladene höflich in Briefform bedankt. Es folgt der Dank Melissas für Andys Geburtstagsgeschenk, ebenfalls per Post. Ausgehend von diesen zwei Dreizeilern breitet Autor A. R. Gurney in seinem Stück "Love Letters" zwei Leben aus, die sich ausschließlich postalisch mitteilen – banal, witzig, berührend, wie eben Briefe sind.