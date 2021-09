Ein neureicher Erbgünstling vergnügt sich gerade im Garten seines Hauses in Berlin mit einer Nutte, als plötzlich ein dunkelhäutiger Mann vor ihnen aufschlägt. Er ist als blinder Passagier im Radkasten eines Flugzeuges erfroren und abgestürzt. Die Nutte untersucht den Mann und findet in seiner Hosentasche fünf Diamanten. Damit haben die beiden ihr Todesurteil unterschrieben, weil ein skrupelloser Söldner aus Sierra Leone längst in Berlin gelandet ist, um sich die wertvollen Steine zu holen.