35.000 Platten, alle Genres, aber nur Vinyl. Es ist die Kurzfassung dessen, was einen in der Bürgerstraße 14 in Linz erwartet – und mit Josi ein echtes Original: Kompetent, locker, immer freundlich und mit jedem per Du, ist er der Inbegriff des Vinylcorners seit 16 Jahren schon.