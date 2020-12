Eine "Kultur-Perspektive", die das Zaudern überschminkt

Es sei "ein Anfang – und vor allem ist es die vielfach von der Kulturbranche zu Recht eingeforderte Perspektive", kommentiert Kulturstaatssekretärin Andrea Mayr (Grüne) die Öffnung für Kultur ab 18. Jänner.

Und so stellt sich diese "Perspektive" dar: Ab 26. Dezember werden neben den ohnehin geschlossenen Theatern und Konzerthäusern auch wieder Galerien, Museen und Bibliotheken zugesperrt. Ab 18. Jänner bis zumindest Ende des Monats dürfen Kulturhäuser für maximal 500 Besucher (indoor) öffnen. In diesem Zeitraum ausschließlich für jene, die einen negativen Antigen-Test (nicht älter als eine Woche) vorweisen. Um 20 Uhr muss dennoch jeder zu Hause sein, weil ab dieser Stunde die Ausgangsbeschränkungen greifen.

Damit ist das Angebot auf Matineen und Nachmittagsvorstellungen eingedampft. Ungeklärt bleibt, ob Antigen-Tests von den Kulturinstitutionen durchgeführt werden – und wer diese bezahlt. Zusammengefasst: Das Freitestungskonzept wirft mehr Fragen auf, als es Antworten anbietet. Die Liste unzureichender Bestimmungen (nicht nur im Kulturbereich) ist bloß um ein weiteres Kapitel verlängert.

Anstatt einer richtigen "Perspektive" mit tatsächlicher Planungssicherheit wurde lediglich politisches Zaudern überschminkt. Planungssicherheit hätte bedeutet, die Kulturinstitutionen bis nach Ende der Semesterferien geschlossen zu halten – und sich stattdessen um das ökonomische Überleben der Branche zu kümmern. Nun muss sich die Kultur einer Öffnung entgegenstottern, die keine ist. Erst recht dann nicht, wenn die Infektionszahlen nach Weihnachten wieder steigen.

Im Gespräch mit den OÖN kündigte Intendant Hermann Schneider gestern an, dass das Landestheater sein Angebot auf Freitage und Wochenenden (ab 22. Jänner) beschränken werde. Schneider plant also die gleiche Vorgehensweise wie die Bundestheater (Staatsoper, Burgtheater, Volksoper). An der Adaption der Spielpläne werde gearbeitet, heißt es.

"Freizeit und Unterhaltung"

Aus Respekt vor gesundheitspolitischen Notwendigkeiten haben Künstler und Kulturschaffende seit 10. März die gravierendsten Schließzeiten aller Branchen akzeptiert. Diese Solidarität werden sie sich nicht austreiben lassen, stattdessen geht es um die Akzeptanz ihrer Wertschöpfung. Die Bundesregierung fasst deren Leistung bei "SARS-CoV-2-Verordnungen" noch immer unter "Freizeit, Unterhaltung" zusammen und setzt sie mit privaten Feiern gleich. In einem Video analysiert Florian Ritt von der Band "Folkshilfe" außerdem, woran es bei der Unterstützung der Branche zählbar hapert: Demnach bewerte die Regierung Kulturveranstalter und Kulturstätten von den Corona-Einschränkungen als direkt Betroffene mit Anspruch auf Umsatzersatz. Bands und deren Crews seien dazu nicht berechtigt. Ritt: "Das zeigt, dass die Regierung nicht versteht, wie Veranstaltungen funktionieren." Daran sollte gearbeitet werden.