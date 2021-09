"Und jetzt also wieder Theater. In Präsenz. So normal bereits wieder an manchen Tagen, an denen alles so tut, als sei’s lang schon vorbei, und doch unaufhörlich fragil", schreibt Thomas Arzt im Programmheft zur Uraufführung seines Stücks "Taumel und Tumult". Am Dienstag eröffnete damit das Linzer Theater Phönix die neue Spielzeit. Und einmal mehr offenbart der Schlierbacher Dramatiker damit sein feines Sensorium für kleine Gesellschaftskrankheiten und auf die Spitze getriebene Verwahrlosungen.